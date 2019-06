Geld für Projekte in Altstadt

Die Stadt erhält Fördergelder. "Im Städtebauförderprogramm 'Stadtumbau' werden Kommunen unterstützt, die besonders vom demografischen und wirtschaftsstrukturellen Wandel betroffen sind, um damit städtebauliche Funktionsverluste abzumildern," erläutert Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner (CSU). "Ich freue mich sehr, dass Projekte in der Altstadt von Münnerstadt mit 460 000 Euro unterstützt werden." Mit der Förderung sollen neben den eigenen baulichen und städtebaulichen Handlungsfeldern auch Maßnahmen anderer Ressorts angestoßen werden, wie zum Beispiel Wirtschaft, Umwelt und Soziales und deren Förderprogramme, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Bayernweit stehen in diesem Jahr rund 61Millionen Euro für 130 Städte und Gemeinden zur Verfügung. red