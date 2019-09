Geld für neue Heizung

Zahlreiche Zuschuss- und Darlehensprogramme machen es für den Besitzer eines Wohnhauses einfacher, beabsichtigte Modernisierungsmaßnahmen von Heizungsanlagen finanziell zu schultern. Eine Übersicht über die maßgeblichen Förderprogramme erhalten Interessenten bei der kostenlosen Energieberatung, die am Dienstag, 10. September, im Landratsamt Lichtenfels stattfindet.

Auf "Signale" achten

Warum etwas wegwerfen, was noch gut funktioniert? In der Regel tauschen Hausbesitzer nur kaputte Heizungen aus. Doch: Wann lohnt sich eigentlich eine neue Heizung? Und was ist das richtige System bei der Heizungsmodernisierung? Hausbesitzer sollten auf die "Signale" ihrer Heizung achten, wenn es um eine Modernisierung im Heizungskeller geht. Wer eine der folgenden Fragen mit "Ja" beantwortet, für den ist der Austausch des alten Heizkessels ratsam und in aller Regel auch wirtschaftlich. • Ist der Heizkessel älter als 15 Jahre? • Gibt die Heizung zu viel Wärme an den Aufstellraum ab (also ist z. B. der Heizungskeller sehr warm)? • Stehen größere Reparaturen an der Heizung bevor? • Sind die Emissionswerte wie Ruß etc. der alten Heizung hoch? • Ist der Kessel aufgrund von Anbauten und/oder energetischer Sanierung falsch dimensioniert? Ist die Entscheidung für eine neue Heizung getroffen, stellt sich die Frage nach dem richtigen System. Und: Welche Förderprogramme kann ich tatsächlich nutzen? Was gibt es zu beachten, damit ich die Unterstützung bekomme? Ein unabhängiger Energieberater kann hierzu wichtige Informationen geben. Die nächste Energieberatung findet am Dienstag, 10. September, von 12 bis 17 Uhr im Landratsamt statt. Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich. Nähere Einzelheiten sowie einen Termin erhalten Interessenten im Umweltzentrum des Landratsamtes unter Telefon 09571/18250. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der "Sonnentage" unter www.lichtenfelser-sonnentage.de. red