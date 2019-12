Geld für Musik-Material

Das Musizieren ist das Hobby, mit dem die Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins Frohsinn aus Burglauer sich und ihre Zuhörer erfreuen. Was liegt näher, als gerade bei Kindern ebenfalls die Freude am Musizieren zu wecken und sich in späteren Jahren über junge Menschen, die sich für Chorgesang oder das Spielen eines Instruments begeistern, zu freuen.

Aktuell dürfen sich die Kinder im Burgläurer Kindergarten über eine Spende in Höhe von 400 Euro freuen, die für die Anschaffung von Material zur musikalischen Früherziehung verwendet werden soll. Schon traditionell unterstützt der Burgläurer Gesangverein Jahr für Jahr soziale oder pädagogische Projekte mit einer Spende aus dem Erlös des "Plootzfestes". mmm