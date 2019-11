Geld für Landkreis und Städte

Der Freistaat unterstützt die unterfränkischen Kommunen. Sie bekommen fast 23 Millionen Euro zusätzlich an staatlichen Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen, wie das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat mitteilte. Ein Teil des Geldes fließt auch in den Landkreis Bad Kissingen.

Die höchste Einzelzuweisung in Unterfranken bekommt laut der Mitteilung die Große Kreisstadt Bad Kissingen mit 2 250 000 Euro. An den Landkreis Bad Kissingen gehen 300 000 Euro. Auch die Stadt Münnerstadt und die Stadt Bad Brückenau profitieren: Sie bekommen 1 700 000 Euro beziehungsweise 1 380 000 Euro, wie Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner (CSU) in einer Pressemitteilung ausführt.

Mit Bedarfszuweisungen sollen unter anderem die Konsolidierung der Haushalte bei einer rückläufigen Bevölkerungsentwicklung vorangetrieben und andere Sonderbelastungen ausgeglichen werden, heißt es. Bayernweit erhalten insgesamt 148 Kommunen vom Freistaat für das Antragsjahr 2019 Bedarfszuweisungen beziehungsweise Stabilisierungshilfen. red