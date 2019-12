Geld für Heizung und Weihrauchfässer

Im Rahmen der Seniorennachmittage in Oberthulba werden im Laufe des Jahres kleine Überschüsse erwirtschaftet. Dieses Geld wird am Jahresende immer für gute Zwecke gespendet. Im Dezember 2019 wurden wie immer die Frauen, die in der Kirche für den Blumenschmuck verantwortlich zeichnen, bedacht und auch die Kirchenverwaltung, die mit einer kleinen Geldsumme bei den Heizungskosten für den Pfarrsaal unterstützt wurde. In diesem Jahr kam noch eine besondere Spende dazu. Für die Sternsinger in Oberthulba wurden zwei neue Weihrauchfässer angeschafft. Die Kosten dafür wurden auch vom Seniorenkreisteam übernommen. red