Geld für Geburtshilfe im Klinikum

"Das ist ein wichtiges Zeichen für die Geburtshilfe in Lichtenfels", zeigte sich Landrat Christian Meißner (CSU) in dieser Woche erfreut: In Nürnberg übergab die Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml (CSU), einen Förderbescheid in Höhe von 419 152,85 Euro für die Geburtshilfe-Station am Regiomed Klinikum Lichtenfels.

Der Landrat betonte: "Auch in unserer ländlich strukturierten Region muss eine wohnortnahe und hochwertige Versorgung bei der Geburtshilfe gewährleistet werden. Werdende Mütter brauchen die Sicherheit, dass sie im Klinikum vor Ort bestens betreut werden können und nicht erst weite Wege auf sich nehmen müssen. Das Förderprogramm ist ein Schritt in die richtige Richtung." red