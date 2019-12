Geld für Ersthelfer im Landkreis

Erfreute Gesichter gab es bei der BBV-Kreisgeschäftsstelle in Forchheim. Kreisbäuerin Rosi Kraus übergab zusammen mit ihrer Stellvertreterin Christine Werner eine Spende in Höhe von 2950 Euro.

Das Geld geht je zur Hälfte an die d zwei Niederlassungen der Ersthelfer vor Ort (HvO), die es im Landkreis Forchheim gibt. Vorstand Arnulf Koy nahm das Geld für die Niederlassung bei den Johannitern in Eggolsheim entgegen. Bereitschaftsleiter Josef Kern war für die Niederlassung der HvO beim BRK in Gößweinstein erschienen.

Die Spenden sind das Ergebnis sozial engagierter fleißiger Landfrauen, die Erntedankfest in Muggendorf dieses Jahr etwa 100 selbst gebackene Kuchen und Torten sowie einige Hundert fränkische Küchla spendierten und für den guten Zweck verkauften. gal