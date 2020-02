Geld für die Kirchenmäuse

Die Überraschung war gelungen: Die Jugendlichen des Jugendraums Dietersdorf statteten den Kirchenmäusen - der Kindergruppe der evangelischen Kirchengemeinde - einen Besuch ab und hatten ein Geschenk im Gepäck.

Für einen guten Zweck

Die jungen Leute aus der Nachbarortschaft, die auch ihren Jugendraum selbstständig verwalten, richten seit einigen Jahren eine Glühweinparty am Dorfplatz in Dietersdorf aus. Den Erlös lassen sie gemeinnützigen Zwecken zukommen. "Dieses Mal haben wir uns für die Kirchenmäuse in Gemünda entschieden", sagte Sprecher Manuel Brasch und überreichte mit seinen Mitstreitern den symbolischen Spendenscheck mit der Summe von 150 Euro. Die Kirchenmäuse verwenden das Geld für ihre jährliche Übernachtung und bei ihren verschiedenen Gruppenstunden. "Wir freuen uns sehr über die Unterstützung", hoben die Betreuerinnen Petra Zapf und Michaela Schreiner hervor. cahö