Geld für die Kinderhäuser

Im Juli veranstaltete Radio Bamberg eine Dorftour auf dem Schulsportplatz in Heroldsbach, nun wurden der Gemeinde 500 Euro für gemeinnützige Zwecke aus den Erlösen der Veranstaltung überreicht.

Bürgermeister Edgar Büttner (SPD) sowie der Initiator und Dritte Bürgermeister Jürgen Schleicher (JB) haben sich dazu entschlossen, die Kinder- und Jugendarbeit in den beiden Kinderhäusern in Heroldsbach zu unterstützen, und spendeten je 250 Euro an das Kinderhaus St. Michael sowie das Kinderhaus St. Josef in Heroldsbach mit ihren Leiterinnen Sabina Bergner (Kinderhaus St. Josef) und Tanja Roth (Kinderhaus St. Michael). Jürgen Schleicher hatte damals die Bewerbungsformulare ausgefüllt und das große Ereignis für Jung und Alt nach Heroldsbach geholt. Zusammen mit der Gemeinde Heroldsbach, der Freiwilligen Feuerwehr Heroldsbach/Thurn sowie vielen weiteren Vereinen schaffte es Radio Bamberg, eine Dorftour unter blauem Himmel mit erfrischenden Wasserspielen und dem längsten Kuchen Oberfrankens zu organisieren.

Der Radiosender überreichte nun jeweils eine Urkunde an den Bürgermeister und den Dritten Bürgermeister und bedankt sich bei dem gesamten Team sowie allen mithelfenden und unterstützenden Personen. red