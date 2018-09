Geld für die Geburtshilfe

Die Zitterpartie ist zu Ende, der Einsatz der Mitarbeiter der Geburtshilfestation hat sich gelohnt: Landtagsabgeordneter Steffen Vogel (Theres) hat gestern Landrat Wilhelm Schneider informiert, dass es Fördergelder für die Geburtshilfestation am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken geben wird - und damit dürfte diese dauerhaft gesichert sein. Die Einrichtung war vor einem Jahr akut von der Schließung bedroht, weil der Landkreis das Defizit nicht mehr länger schultern konnte. Der Kreistag hatte schon den Beschluss zur Schließung gefasst.

Das ist nun alles vom Tisch: Es sei gelungen, "die besondere Situation der ländlichen Landkreise wie Haßberge zu berücksichtigen", so Vogel in seinem Schreiben an den Landrat. Das "50-Prozent"-Kriterium wird in Zukunft nicht auf den Wohnort der Mütter abgestellt, sondern bezieht sich allein auf die Zahl der Geburten an den Haßberg-Kliniken. Sprich: Wenn 700 Mütter aus dem Landkreis ein Kind bekommen, reicht es aus, dass 350 Geburten im Haus Haßfurt stattfinden - egal, woher diese Mütter kommen.

Noch erfreulicher: Für den Anspruch auf Förderung reicht es aus, wenn die Kriterien entweder in dem Jahr des Defizits erfüllt sind oder in einem der beiden Vorjahre. Vogel: "Ich sehe den großen Vorteil... darin, dass damit Schwankungen in der Geburtenzahl an den Grenzen der Förderkriterien aufgefangen werden." Das Haus Haßfurt hat die Kriterien 2016 und 2017 erfüllt, somit ist eine Förderung für die Defizite in 2018 und 2019 gesichert. Vogel weiter: "Dies ist eine wirklich erfreuliche Ausgestaltung der Förderrichtlinie, weil damit wirklich gut gelingen kann, die Geburtshilfe in Haßfurt dauerhaft zu erhalten.". Die Förderhöhe liegt voraussichtlich bei 80 bis 85 Prozent. kra