Geld für den Brandschutz

Der Haushaltsplan ist ein umfangreiches Werk, dessen wichtigsten Zahlen der Kämmerer Jörg Hausam den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses vorstellte. Wie bereits berichtet, soll ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut werden. Fragen nach dem Grundstück und dessen Kosten sowie der Planung dieses großen Haushaltspostens beantworteten der Bürgermeister und der Kämmerer.

Mit größter Wahrscheinlichkeit komme der Grundstückserwerb in diesem Jahr nicht mehr zum Tragen. Erst müssten das inzwischen vorliegende Bodengutachten behandelt und Grundstücksverhandlungen zu Ende geführt werden. Deshalb habe er für die Planung 20 000 Euro in den Haushalt eingestellt, aber weitere Kosten könne er erst einstellen, wenn er mehr wisse, betonte der Kämmerer. Kommandant Roland Schorr erklärte, dass sich wegen Corona mit Sicherheit auch die Auslieferung des bestellten MFZ verschiebe und er erst Anfang 2021 mit der Inbetriebnahme rechne. Daher bleibe die Höhe des Budgets für die Feuerwehr bestehen, denn es stünden in diesem Jahr keine größeren Beschaffungen mehr an. Für die Atemschutzträger wurde neue Einsatzkleidung beschafft, das LF 8 bekam noch einmal den Segen des TÜV und für das LF 16 seien nach größeren Reparaturen keine hohen Kosten mehr zu erwarten. sae