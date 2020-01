Geld beim Abheben verschwunden

Erst nachträglich zeigte eine Frau den Diebstahl von Bargeld an. Sie hatte bereits am 4. Dezember 2019 am Automaten der Sparkasse in Hammelburg einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag abgehoben. Da ihrer Meinung nach der Vorgang zu lange dauerte, wandte sie sich an das Schalterpersonal. In der Zwischenzeit griff eine unbekannte Person zu und entwendete den doch freigegebenen Betrag. Das Fehlen des Geldes wurde erst später festgestellt. Die Polizei ermittelt. pol