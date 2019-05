Geld aus der Hand gerissen

Auf Bargeld hatte es ein derzeit noch Unbekannter am Mittwochabend am Bahnhof in der Ludwigstraße abgesehen. Der Täter riss einem Mann das Geld aus der Hand und schlug ihn. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen.

Das 37-jährige Opfer wollte mit seinem Fahrrad um 21.55 Uhr vom Bahnsteig am Gleis 5 in die S-Bahn einsteigen und hielt zu diesem Zeitpunkt Geldscheine in der Hand. Als sich die Türen der S-Bahn öffneten, soll ihm der aussteigende Unbekannte das Geld unvermittelt aus der Hand genommen und ihn geschlagen haben. Danach flüchtete der Täter zusammen mit mehreren Personen in Richtung Luitpoldstraße. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der 37-Jährige hatte die Schläge abwehren können und blieb unverletzt. Bei dem Gesuchten soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten und circa 180 Zentimeter großen, kräftigen Mann handeln, der Arbeitskleidung getragen hat. Zeugen melden sich bei der Kripo, Tel. 0951/9129-491. pol