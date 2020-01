Geld aus Auto entwendet

Einen 18-Jährigen, der sich verdächtig an einem fremden Auto aufhielt, beobachtete eine Zeugin am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Röntgenstraße. Die Frau meldete dies der Polizei. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass dieser zuvor den Autoschlüssel eines 32-Jährigen aus dessen unverschlossenem Spind entnahm und das Fahrzeug damit öffnete, berichtete die Polizei. Anschließend entnahm er 70 Euro Bargeld aus dem im Auto liegenden Geldbeutel. Danach ging er zurück in die Umkleidekabine und legte den Schlüssel wieder auf dem Spind ab. pol