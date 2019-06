Eine 22-Jährige hat am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, an einem Geldautomaten " Am Sportzentrum" 100 Euro abgehoben, und dann das Geld im Automaten vergessen. Als die junge Frau ihr Missgeschick bemerkte und nach ca. 30 Minuten zurückkehrte, war das Ausgabefach jedoch zu. Es ist davon auszugehen, dass ein Unbekannter das Geld an sich genommen hat, ohne die Bank zu informieren. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol