"Gelbwesten" kamen aus Maineck

Unter dem Motto "Die Sorgen bleiben heut' daheim" stand der große Seniorenfasching der katholischen Kirchengemeinde Altenkunstadt. Mit originellen Kostümen und köstlichen Sketchen stellte das "ältere Semester" unter Beweis, dass närrisches Treiben kein Privileg der jungen Generation ist. Die Stimmung hätte nicht besser sein können.

Viele Frauen und Männer hatten sich im dekorierten Pfarrsaal eingefunden, um ihre Lachmuskeln zu trainieren. Als Straßenarbeiter kam eine Gruppe von Senioren aus der Kuratie Maineck. Zur Begrüßung gab's für jeden ein Glas Sekt. "Heut' wird geschunkelt und gelacht. Ich wünsch euch a schöna Zeit mit viel Humor und Fröhlichkeit", rief Steffi Deuerling dem Narrenvolk zu.

Die Seniorenbetreuerin hatte zusammen mit Rosanne Tucakovic, Elisabeth Wiehle und Maria Schnapp ein tolles Programm auf die Beine gestellt, bei dem kein Auge trocken blieb. Nach der Melodie "Von den blauen Bergen kommen wir" wurde das fröhliche Lied "Wir feiern heute Fasenacht" gesungen, mit dem das muntere Quartett die Besucher musikalisch einstimmte. Unter dem Motto "Drum prüfe, wer sich ewig bindet" gaben die Akteure Wissenswertes über das "schöne Geschlecht" zum Besten. So lernt ein Mann seine Frau erst richtig kennen, lange nachdem er sie kennengelernt hat. "Und merkt euch eins: Frauen lügen grundsätzlich nicht. Allerdings kennen sie in der Regel mehr als eine Wahrheit", stellten die Damen fest.

Frau Müller hat genug von ihrer besseren Ehehälfte und geht deshalb zum Scheidungsanwalt. Zusammen mit dem Juristen sucht sie nach einem Scheidungsgrund und das ist gar nicht so einfach. Denn der Göttergatte raucht nicht, trinkt nicht, ist die Sparsamkeit in Person, gehorcht seiner Frau aufs Wort und ist ihr treu, was man von der Gattin wiederum nicht behaupten kann. "An uns Senioren kommt niemand vorbei", stellte das närrische Quartett fest.

Ohne das "ältere Semester" ginge der Wohlstand verloren und die Konjunktur hätte es schwer. "Denn wer füllt Busse und Bahnen, hält Ärzte am Leben, füllt Wartezimmer, kennt sich aus mit Rheuma und Gicht und liefert Altenheimen die Bewohner? Nur wir Senioren."

Frau Hinterwäldler trauert um ihren verstorbenen Mann Bartel. Von Petrus möchte sie wissen, in welcher "jenseitigen Abteilung" er gelandet ist. Der heilige Mann wälzt dicke Bücher: "Also bei uns im Himmel ist er nicht. Vielleicht ist er ja zwei Stockwerke tiefer." Aber auch in der Hölle hat der Verblichene kein neues Zuhause gefunden.

Die Senioren lernten eine Frau kennen, die einst so schlank war, dass man im Wind ihre Knochen klappern hörte. Doch dann ging sie auf wie Hefeteig. Eine Diätkur soll helfen, bewirkt aber eher das Gegenteil.

Der Bayer Huber und der Preuße Schulze bereiten die Hochzeit ihrer Kinder vor. Das sollte eigentlich kein Problem sein, denn die jungen Leute lieben sich. Leider gibt es Probleme mit der Verständigung, denn der Preuße kommt mit dem bayrischen Dialekt überhaupt nicht klar.

"Viele schlechte Menschen nennt man Menschengeschlecht. Die dummen Menschen stammen vom Affen ab, die klugen von Adam und Eva", schreibt ein Schüler. Kostproben aus seinem Deutschaufsatz zum Thema "Was ist der Mensch?" rundeten das Narrentreiben ab.

Das Publikum amüsierte sich prächtig und klatschte begeistert Beifall. Mit volkstümlichen Liedern zum Mitsingen und Schunkeln heizte Bernhard Willsch auf seinem Akkordeon die Stimmung an. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Seniorenbetreuerin Steffi Deuerling dankte allen Mitwirkenden und Helfern: "Ohne euch wäre das alles nicht möglich."

Der nächste Seniorennachmittag der katholischen Kirchengemeinde findet am Donnerstag, 14. März, um 14 Uhr im Pfarrheim Sankt Kilian statt.