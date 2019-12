Gelber Sack soll in die Tonne

Im Mai haben die Mitglieder des Kreis-Umweltausschusses den Umstieg vom gelben Sack auf die Gelbe Tonne grundsätzlich beschlossen. Im November beschäftigte sich das Gremium erneut mit diesem Thema. Eingeführt werden soll die Gelbe Tonne ab Januar 2021.

Gefordert wird die Leerung in einem zweiwöchigen Turnus, während der Abfallentsorger die Tonne nur einmal im Monat leeren will. Fakt ist, der gelbe Sack wird zum Fall für die Tonne. Möglich gemacht hat die Umstellung, das seit Januar dieses Jahres geltende neue Verpackungsgesetz. Der Landkreis will dem Entsorger vorschreiben, wie oft die gelbe Tonne zu leeren ist. Diese Vorgabe sei zulässig. JH