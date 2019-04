Gelber Sack brennt vor dem Kindergarten

Ein gelber Sack brannte am vergangenen Sonntag vor dem Kindergarten im Gässla. Beim Vorbeigehen bemerkten Passanten das Feuer, zogen den Sack vom Stapel und löschten ihn mit einer Gießkanne. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro an der Asphaltdecke. Ersten Erkenntnissen nach könnten zwei Jugendliche als Verursacher des Brandes in Frage kommen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels.