Gelber Pkw verursacht einen Unfall

Ein unbekannter Pkw stieß vermutlich bei einem Parkvorgang am Freitag gegen den schwarzen VW Golf einer 24-jährigen Frau und flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage dürfte das Verursacherfahrzeug gelb gewesen sein. Da der Schaden erst verspätet bemerkt wurde, ist der genaue Unfallort nicht bekannt. Laut der Geschädigten kommen nur die Parkplätze gegenüber vom Landratsamt bzw. eines Drogeriemarktes am Hammermühlweg in Frage. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.