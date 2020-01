Gelbe Tonne und Energie

Die neue Gelbe Tonne und weitere Öko-Themen stehen im Blickfeld der neuen Angebote des Umweltbildungszentrums in Oberschleichach. Anmeldung ist für alle Ubiz-Veranstaltungen nötig: online unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter der Ubiz-Rufnummer 09529/92220. 1. "Die Gelbe Tonne - Müllentsorgung im Landkreis": Am Dienstag, 4. Februar, um 18.30 Uhr geht Deniz Ocak vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Haßberge auf offene Fragen zur Gelben Tonne ein. Was gehört hinein? Wohin kommt der Inhalt nach Entleerung, und was wird daraus?

2. "Sonnenstrom und -speicher - Unabhängigkeit vom Strompreis": Rainer Walter-Helk bietet am Dienstag, 11. Februar, von 19 bis 21.30 Uhr Einblicke in das große Feld der Sonnenenergie und wie man mit Hilfe der Sonne unabhängig vom Strompreis werden kann. Aufbau einer Anlage und Hinweise zur Installation sind genauso Thema wie Speicher- und Fördermöglichkeiten.

3. "Ökotex und grüner Knopf - Kleidung auf dem Prüfstand": Der grüne Knopf und nachhaltige Bekleidung sind in aller Munde. Welche Faser ist in welchem Kleidungsstück und wie pflegt man sie passend und umweltschonend? Auf diese und weitere Fragen geht Monika Ständecke am Donnerstag, 13. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr ein.

4. "Planung des Traumgartens / Teil 2 - Pflanzen": Aufbauend auf das erste Seminar zum "Traumgarten" bietet Moira Scholz am Samstag, 15. Februar, Informationen und die Möglichkeit, die Bepflanzung des Gartens zu planen. red