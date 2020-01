Gelbe Tonne, dann Verbrennung?

Was wird aus den Dingen, die in der Gelben Tonne landen? Dieser Frage ging die SPD-Kreistagsfraktion nach, begleitet vom Abfuhrunternehmer Dominik Eichhorn. Der Fraktionsvorsitzende Jürgen Hennemann hatte die Fahrt zur Sortieranlage der Firma Böhme in Rehau organisiert.

Dort wartete Geschäftsführer Stefan Böhme auf die Gruppe, der nicht nur durch den komplexen Sortierbetrieb führte, sondern auch Hintergrundwissen lieferte. Die Besucher standen laut SPD-Angaben fasziniert in der großen Halle voller Förderbänder: Sie laufen hinauf und hinunter, schnell und langsam. 80 Prozent der erfassten Menge im Haßbergkreis gehen nach Rehau, 20 Prozent nach Waldürrn im Odenwald; das hänge mit der Aufteilung zwischen den unterschiedlichen Entsorgungssystemen zusammen, berichtete Dominik Eichhorn. Seine Mitarbeiter leeren die Gelben Tonnen und bringen das Material ins Zwischenlager in Bamberg.

Von dort geht es nach Rehau. Jede Gelbe Tonne wird beim Abholen gewogen. Schon da, spätestens ab Eingang in der Sortieranlage, ist das Material im System registriert und muss in allen weiteren Schritten nachgewiesen werden, erklärte Böhme.

Sortenrein ist längst nicht alles, was zu der Sortieranlage kommt. Stefan Böhme zeigte Skier, große Netze und Folien aus der Landwirtschaft, Essensreste, Spielzeug, Bleche, Autoreifen und Felgen, auch schon mal Geldbeutel. "Es gibt nichts, was nicht schon bei uns auf den Bändern gelandet ist", sagte Böhme mit einem Augenzwinkern. In der Gelben Tonne landet vieles, was da nicht hineingehört. "Ungefähr 40 bis 50 Prozent sind andere Materialien als Verpackung", so Böhme. "Das ist nur teilweise ein Problem. Solange es Kunststoffe sind, laufen sie mit in die Verwertung."

Ausgestattet mit Warnwesten wanderten die Besucher durch die Halle, unter den ratternden Förderbändern hindurch und darüber hinweg. Zunächst wird versucht, das gelieferte Material zu vereinzeln: Plastiktüten werden in einem großen Mahlwerk aufgerissen, größere Folien zerkleinert. Beeindruckend sind die Infrarot-Trenner: Über schnelllaufenden Bändern registriert der Computer, wie die Materialien das Licht reflektieren und steuert Luftdüsen an, die Holz, Metalle und unterschiedliche Kunststoffarten auf unterschiedliche Bänder blasen. Eine Technik, die immer weiterentwickelt wird, wie Stefan Böhme erläuterte. Hier würden zum Beispiel die Kunststoffe Polyethylen und Polypropylen aussortiert. In Thüringen verwandeln sie sich in Kunststoffummantelungen für Paletten.

Insgesamt sei es schwierig, so Böhme, die sortierten Kunststoffe in die Weiterverwertung zu bringen. Gut nachgefragt würden Kunststoffgitter zum Verlegen von Plattenbelägen im Freien, die für Wasserversickerung sorgen. "Weitere Produkte fehlen aber noch."

Infrarot-Trenner finden sich mehrfach über den 90 Förderbändern. Ziel ist die möglichst gute Sortenreinheit und Aussortierung. Das Gesetz fordert Recyclingquoten von 50 Prozent für Verpackungen. In einer großen Trommel, die wie eine überdimensionierte Waschmaschine aussieht, werden durch Luftstrom und Drehbewegung die Folien von den festeren Bestandteilen getrennt.

Herz der Anlage ist der Maschinenstand. Von hier aus steuern die Entsorgungsfacharbeiter, allesamt mit Schlosserausbildung, den Komplex. Sie müssen die Anlage kennen und Störungen sofort beheben können. "Manchmal hört man am Geräusch der Laufbänder, wo etwas klemmt." Kaum hatte Böhme es gesagt, als Sirenen hupten und die Anlage stoppte.

Metall wird spät und magnetisch aussortiert, wenn die Störstoffe weg sind. Die Metallblöcke gehen an die Lechstahlwerke in die Hochöfen zur Herstellung von Stahl. Das Aluminium wird im "Nichteisenabtrenner" mit Wirbelstrom vom Kunststoff getrennt. "Problem sind hier immer zusammengeknüllte Alufolien, die die Maschine nicht aussortieren kann, oder mit Alu bedampfte Folien, die zu wenig Aluanteil aufweisen", sagte Böhme. Flüssigkeitskartons, die aus Papier, Alu und Kunststoff bestehen, werden mit einem weiteren Infrarottrenner auf ein Extraband befördert.

Trotz aller Technik: Die Hälfte der angelieferten Stoffe wandert in die Verbrennung: entweder nach einer weiteren Aufarbeitung in Zementwerke oder in Müllverbrennungsanlagen.

Das interessierte die Kreisräte Paul Hümmer, Helmut Dietz und Jürgen Hennemann besonders. Sie hatten sich für den Beibehalt der Wertstoffhöfe im Landkreis Haßberge eingesetzt, weil dort die Wertstoffe sehr sortenrein erfasst wurden und direkt in Verwertungswege gegeben werden konnten. Dass die Bürger ans Mülltrennen gewöhnt sind, sei ein Vorteil für ihn, sagt Böhme. "Es landen weit weniger Störstoffe in der Gelben Tonne, wenn man aus einem System der Wertstoffhöfe kommt." Manchmal könne er anhand des angelieferten Materials sagen, aus welchem Landkreis es komme. "Dort, wo permanent eine Aufklärungsarbeit durch den Abfallwirtschaftsbetrieb und die Kommunen betrieben wird, sind die Fehlwürfe und Restmüll in den Gelben Tonnen weniger", erklärt er. red