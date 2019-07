Im Gebiet KG 2 werden am Montag, 29. Juli, planmäßig, wie im Abfuhrkalender angegeben, die Gelben Säcke abgeholt. Die Stadt Bad Kissingen bittet alle Anwohner und Gewerbetreibenden in diesem Bereich, aus Rücksicht auf die Gäste während des Rakoczy-Festes, die Gelben Säcke ausnahmsweise erst am Montagmorgen vor der Haustür zu platzieren. sek