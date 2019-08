"Gelbe Engel" halten fest zusammen

Die Lichtenfelser und Coburger Verkehrskadetten nutzten bereits zum 21. Mal ein gemeinsames Freizeitlager im vogtländischen Langenbach, um engagierte Jungen und Mädchen fortzubilden, mit Beförderungen auszuzeichnen und um die Kameradschaft zu pflegen. Nicht zuletzt sollte es aber ein Dankeschön für die das ganze Jahr über geleistete Arbeit sein.

Die bereits vor über 30 Jahren als Abteilung der Kreisverkehrswacht gegründeten Lichtenfelser Verkehrskadetten würden bei verschiedenen Veranstaltungen die Besucher zu den Parkplätzen leiten oder Streckenabsicherungen bewerkstelligen und seien auch im Schulwegdienst als Schülerlotsen im Einsatz, betonte der stellvertretende Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Lichtenfels, Kevin Tischer, der als langjähriger Leiter der Verkehrskadetten nach wie vor selbst im Einsatz ist.

Enge Freundschaft

Mit den seit 1998 bestehenden Coburger Verkehrskadetten würde von Anfang an eine enge Freundschaft bestehen, weshalb man nicht nur alle Jahre eine gemeinsame Ferienfreizeit miteinander verbringt, sondern auch die Ausbildung der neuen Kadetten gemeinsam ausführt. Von Anfang an nutzte man die Ferienanlage in Langenbach/Sachsen, wo auch ein Freibad zur Verfügung steht, das von den jungen Leuten vor allem bei hochsommerlichen Temperaturen gerne und oft genutzt wird. Natürlich war Zeit für verschiedene Unternehmungen.

Weltgrößte Ziegelsteinbrücke

So besuchte man den Zoo in Falkenstein und besichtigte die Göltzschtal-Eisenbahnbrücke, die größte Ziegelsteinbrücke der Welt, die als Wahrzeichen des Vogtlandes gilt. Am Standort Langenbach war natürlich auch immer etwas los, ob bei einer Zeltlagerolympiade oder einer Poolparty. Am Abend saß man dann in fröhlicher Runde am Lagerfeuer zusammen. Beim traditionellen Fußballspiel zwischen den Verkehrskadetten von Coburg und Lichtenfels behielten diesmal die Coburger klar die Oberhand, obwohl von vorneherein weniger das Ergebnis, sondern vielmehr das freundschaftliche und kameradschaftliche Miteinander im Vordergrund stand.

Im Rahmen einer Feierstunde beglückwünschte Kevin Tischer die aufgrund ihrer Einsatzbereitschaft beförderten Lichtenfelser Verkehrskadetten und überreichte ihnen eine Urkunde. Die Anwesenheit hochrangiger Vertreter der Kommunalpolitik und der Polizei verdeutlichte die Wertschätzung der Verkehrskadetten. Michael Busch, der zunächst jahrelang als Coburger Landrat und nun erstmals als Landtagsabgeordneter die Veranstaltung besuchte, hob voller Anerkennung das verdienstvolle ehrenamtliche Engagement der Verkehrskadetten hervor. Der Coburger Landrat Sebastian Straubel, der sich seit vielen Jahren für die Coburger Kreisverkehrswacht unter anderem als stellvertretender Vorsitzender sowie als Einsatzleiter und Jugendleiter der Verkehrskadetten engagierte, dankte den Jugendlichen für ihren großen Einsatz und erinnerte an die seit über 20 Jahren bestehende gute Partnerschaft zwischen den Kadetten der beiden Landkreise.

Die Polizei war durch den Polizeivizepräsidenten Udo Skrzypczak vertreten, der zugleich auch Bezirksvorsitzender der Verkehrswacht und Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Coburg ist. Erstmals war auch der Polizeipräsident Conny Stiehl der Polizeidirektion Zwickau vor Ort. Beide hoben die hohe Motivation der Verkehrskadetten hervor, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement die Polizei bei der Regelung des ruhenden Verkehrs unterstützen würden. Von der Lichtenfelser Polizeiinspektion würdigte der Verkehrssachbearbeiter Michael Lang den enormen Einsatz der Verkehrskadetten, wie dies zuletzt bei der 30. BR-Radltour rund um Bad Staffelstein deutlich wurde. thi