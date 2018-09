Gelassen das Abenteuer Pubertät überstehen

Am Donnerstag, 11. Oktober, laden von 19 bis 20.30 Uhr die katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Erlangen-Höchstadt und der Seelsorgebereich Adelsdorf-Aisch ins Pfarrzentrum Adelsdorf zu einem "kessen" Elternabend ein. Unter dem Titel "Mein Kind, die Pubertät und ich" sind Eltern von Kindern im Alter von elf bis 16 Jahren eingeladen, die das Abenteuer Pubertät gerade mit ihren Teenagern erleben. "Kess" steht dabei für "kooperativ, ermutigend, sozial, situationsorientiert".

Ein Perspektivenwechsel

Wie die Veranstalter schreiben, geht es um ein Aufbrechen in Unbekanntes, das viele Chancen in sich birgt. So wird an diesem Abend sowohl der Austausch als auch ein Perspektivenwechsel ermöglicht, der die Lebenswelten des Jugendlichen wahrnehmen lässt und mögliche Wege der Beziehungsgestaltung aufzeigt. Die Teilnehmer lernen das Programm "Kess erziehen" kennen, das in vielfältigen Themenschwerpunkten die Lebensabschnitte von Familien begleitet und in den Fokus rückt. Referentin des Abends ist Christine Heinrich, zertifizierte "Kess"-Referentin.

Anmeldung bis 8. Oktober

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich, die bis spätestens Montag, 8. Oktober, erfolgen muss. Ansprechpartnerin ist Dagmar Haas, Pastoralreferentin, Telefon 09195/9426211, E-Mail: dagmar.haas@erzbistum-bamberg.de. Ein Unkostenbeitrag wird nicht erhoben, Spenden sind jedoch willkommen. Veranstaltungsort ist das katholische Pfarrzentrum Adelsdorf, Hauptstraße 21. jb