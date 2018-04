Geländewagen fährt auf Kleintransporter

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstagmittag in der Bamberger Straße. Der 24-jährige Fahrer eines Geländewagens fuhr auf einen Kleintransporter auf. Der 59-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.