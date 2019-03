Geländer angefahren und geflüchtet

Rund 600 Euro Sachschaden entstand bei einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag zwischen 17 und 20 Uhr in der Klosterstraße ereignete. Hier beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren, das Treppengeländer am Eingang zum Pfarrheim und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Verkehrsunfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol