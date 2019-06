Gekonnte Improvisation an der Orgel

Auf ein musikalisches Highlight dürfen alle Orgelmusikfreunde gespannt sein: Am Pfingstsonntag ist ab 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) der frühere Frankfurter Musikprofessor und Kirchenmusikdirektor Gerd Wachowski an der großen Rieger-Orgel in Kulmbachs evangelischer Stadtkirche St. Petri zu hören. Der Künstler spielt ein Konzert komplett aus dem Stegreif. Melodiewünsche aus dem Publikum werden erbeten. Der Eintritt ist frei.

Im Jahr 2000 wurde die große Rieger-Orgel in der Kulmbacher Stadt- und Dekanatshauptkirche St. Petri geweiht. Das Instrument verfügt über 50 Register mit mechanischer Spieltraktur, verteilt auf drei Manuale und Pedal sowie 768 Speicherkombinationen. Die Gesamthöhe des Orgelgehäuses über dem Emporenboden beträgt 8,40 Meter, das Gesamtgewicht 14 Tonnen. Insgesamt verfügt die Orgel über 3493 Pfeifen (3293 Metall- und 200 Holzpfeifen). Zur Verarbeitung kamen Materialien wie Buch, Birne, Eiche, Fichte, Grenadill, Kirsche, Tanne und Weißbuche (Hölzer) sowie Aluminium, Blei, rostfreier Stahl und Zinn (Metalle).

Die Länge der kleinsten Pfeife beträgt 8 Millimeter, die der größten 5200 Millimeter. Die Anordnung der Register, erarbeitete Stadtkantor Ingo Hahn zusammen mit dem Orgelsachverständigen Gerd Wachowski und der Erbauerfirma.

Gerd Wachowski studierte Theologie und Musikwissenschaft an der Universität Kiel sowie Kirchenmusik an der Musikhochschule Lübeck (A-Prüfung). Tätigkeiten als Kirchenmusiker übte er in Tuttlingen, Lübeck-Travemünde und von 1979 bis 1994 an der St.-Jakobs-Kirche in Rothenburg ob der Tauber sowie als Lehrbeauftragter an der Musikhochschule Frankfurt/Main aus. 1984 wurde er zum Kirchenmusikdirektor ernannt. red