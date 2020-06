Geklautes Rad hat auffälligen Lenker

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag ein schwarzes Herren-Cityrad der Marke "Pegasus" mit silberner Aufschrift am Rahmen gestohlen. Das Fahrrad war um 17 Uhr noch in Herzogenaurach, Höhe Rathgeberstraße, auf dem Parkplatz nördlich eines Möbelhauses abgestellt. Als der Eigentümer gegen 19 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses verschwunden war. Ausgestattet war sein Herrenrad mit einer Shimano-21-Gang-Schaltung sowie schwarzem Lenker mit "Hörnern" am Ende. Schutzbleche waren am Fahrrad nicht montiert. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Fahrrad mit einem Bügelschloss am Hinterrad gesichert. Der geschätzte Wert des Rades beträgt 100 Euro. Die Polizei Herzogenaurach sucht Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden oder Verbleib des Rades geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 09132/78090 zu melden.