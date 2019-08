Geklautes Fahrrad stand am Straßenrand

In der Nacht zum Dienstag machte sich ein bislang unbekannter Täter an einer Garage in der Föhrenstraße zu schaffen. Der Täter öffnete nach den Ermittlungen der Polizei die unversperrte Garage und entwendete ein hochwertiges Fahrrad der Marke Cube. Mit dem schwarzen Rad entfernte er sich vom Tatort. Das Velo wurde bereits am Dienstag von einer aufmerksamen Bürgerin an der KG 12 zwischen Elfershausen und Hammelburg gefunden. Die Polizei konnte nach der Spurensicherung das Fahrrad im Wert von über 2000 Euro wieder an den Geschädigten übergeben. Wer in der Tatnacht in Langendorf oder an der Kreisstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/90 60, melden. pol