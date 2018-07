Geklauter Laptop bringt jede Menge Ärger für 33-jährigen Mann

In der Szene bekannt



Der Kauf eines gebrauchten Laptops im März vergangenen Jahres brachte einem 33-Jährigen aus dem Landkreis nur Ärger ein. Da das Gerät im Zuge einer Einbruchsserie am Rosenmontag 2017 aus einem Sportheim in Zell am Ebersberg (Gemeinde Knetzgau) gestohlen wurde, erhielt der 33-jährige Käufer einen Strafbefehl wegen Hehlerei und sollte ein Bußgeld in Höhe von 90 Tagessätzen zu 30 Euro (2700 Euro) zahlen.Er legte Einspruch ein und musste sich daher am Freitag vor dem Amtsgericht verantworten. Dort gab er an, dass er nicht gewusst habe, dass das Gerät gestohlen war. Er habe einem Bekannten 150 Euro dafür bezahlt - ein marktüblicher Preis für das drei Jahre alte Gerät, das einem Freund des Bekannten gehört haben soll. Der Laptop wurde bei einer Hausdurchsuchung der Polizei beschlagnahmt. Die 150 Euro habe er nicht zurückerhalten.Laut dem ermittelnden Polizeibeamten gab es in der Faschingssaison 2017 eine Einbruchsserie. Bei den Ermittlungen sei auch das Handy eines der mutmaßlichen Täter ausgewertet worden. Der Chat-Verlauf eines Facebook-Chats wies darauf hin, dass der Angeklagte den gestohlenen Laptop gekauft habe, woraufhin eine Hausdurchsuchung vorgenommen wurde, bei dem das Gerät sichergestellt wurde.Der Polizeibeamte war sich sicher, dass der Angeklagte den bereits verurteilten Einbrecher kannte, der mittlerweile seit 15 Monaten in Werneck eine Suchttherapie in der geschlossenen Abteilung absolviert. Damals war er in der Szene als Obdachloser bekannt, der sich mit Straftaten über Wasser hielt und damit auch seine Drogensucht finanzierte. Der Angeklagte sagte, er habe nicht gewusst, dass der bereits verurteilte Bekannte sich als Einbrecher betätigt hätte.Der Einbrecher musste selbst als Zeuge aussagen und wurde in Fuß- und Handfesseln von zwei Polizeibeamten vorgeführt. Im Zeugenstand gab er den Ahnungslosen. Von einem Laptop wisse er nichts, ebensowenig von einem angeblichen Verkaufspreis von 150 Euro, gab er zu Protokoll. Immerhin gab er zu, den Angeklagten vom Sehen zu kennen. Er selbst habe jedoch nie einen Laptop besessen. Er sei über die Vorladung als Zeuge sehr überrascht gewesen. Er habe damals viele Drogen genommen, gab er zu, was wohl ein Grund für die Erinnerungslücken ist.Die Vorsitzende, Richterin Ilona Conver, kam zum Schluss, dass dem Angeklagten nicht nachzuweisen ist, dass er wusste, dass das Gerät gestohlen war. Der Preis sei nicht übermäßig billig gewesen, wie dies oft bei Hehlerware der Fall sei. Anklagevertreter Ilker Özalp war von der Schuld des Angeklagten überzeugt, stimmte aber aus Mangel an Beweisen einer Einstellung des Verfahrens zu. Die Kosten übernimmt die Staatskasse.