Das evangelische Dekanat lädt zum Reformationsgottesdienst am Donnerstag, 31. Oktober, ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Johanneskirche in Michelau. Reiner Knieling und Pfarrerin Isabel Hartmann vom Gemeindekolleg werden die Festpredigt halten. Anschließend sind alle zum Gespräch mit den beiden Predigern und um Gespräch miteinander in der Gesamtverwaltungsstelle eingeladen. red