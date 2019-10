Geistliches Konzert in der Pfarrkirche

Der Kirchenchor St. Bartholomäus der Chorgemeinschaft Priesendorf veranstaltet am Sonntag, 3. November, um 17 Uhr in der beheizten Pfarrkirche in Priesendorf sein geistliches Konzert. Der Chor lädt auf eine abwechslungsreiche, etwa 45 Minuten dauernde Reise durch die Kirchenmusik der Jahrhunderte bis in die Gegenwart ein von Rathgeber über Mozart und Gounod bis hin zu Gjeilo. Neues geistliches Liedgut hat im Programm ebenso seinen Platz wie ein Gospel. Im Anschluss lädt die Chorgemeinschaft Priesendorf zur After-Show-Party bei Glühwein, Bier, Sekt, Wein und alkoholfreien Getränken sowie kleinen Snacks ein. red