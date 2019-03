Geistliche Musik des Barock in St. Gangolf

"Leiden und Trost: Geistliche Musik des Barock von Rosenmüller und Demantius" heißt das Motto des Konzerts am morgigen Sonntag um 17 Uhr in St. Gangolf. Die Musica Canterey Bamberg mit ihrem Chor unter Norbert Köhler und das renommierte "Ensemble 1684" aus Leipzig in St. Gangolf präsentieren ein außergewöhnliches Konzert.

Im Mittelpunkt steht die Johannes-Passion von Christoph Demantius (1567-1643). Sie ist wohl die reifste deutsche Passionsvertonung im polyphonen, von Orlando di Lasso beeinflussten Stil: eine beeindruckend klare, manchmal herbe Klang- und Sprachwelt, wie die Veranstalter mitteilen. Davon heben sich die bewegt bewegenden Motetten und Geistlichen Konzerte Johann Rosenmüllers (1617-1684) deutlich ab. In ihnen verbinden sich traditionelle Elemente mit dem virtuosen italienischen Concerto-Stil, den der Komponist während seines mehrjährigen Aufenthaltes in Venedig kennengelernt hat.

Das gastierende "Ensemble 1684", bestehend aus Gesangssolisten und Instrumentalisten, wird von Gregor Meyer, dem Leiter des Leipziger Gewandhauschors dirigiert. Sein besonderes Interesse gilt der Erforschung und Aufführung von Werken der regionalen Musikgeschichte. red