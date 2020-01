Geistliche Musik am Abend

Für Sonntag, 26. Januar, laden der Posaunenchor, der Frauenchor und das Orchester der Heilandskirche Hemhofen um 17 Uhr zur gemeinsamen geistlichen Abendmusik in die evangelische Kirche nach Hemhofen ein. Solisten sind Wolfgang Kohlert am Saxofon, Sigrid Erbe-Sporer an der Orgel, Ulrike Lorentz und Lutz Bräutigam an der Violine. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kirchenmusik sind jedoch erwünscht. Die Leitung des Konzers hat Kantor Erich Koch. red