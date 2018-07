Geistliche Führung zu Festen der Kirche

Verschiedene Kirchenfeste im Jahr haben sehr unterschiedliche Bedeutungen. Jeder Mensch - ob Christ oder nicht - ist emotional auf eigene Weise berührt. Zur besonderen Begegnung mit einigen wichtigen Festen im Kirchenjahr lädt die katholische Gemeinde in Königsberg ein. Pfarrer Peter Hohlweg erklärt am Donnerstag, 5. Juli, anhand von Bildern, Szenen, Epitaphien und Reliefs Bibeltexte und gibt den Besuchern Zeit und Ruhe, das Ganze bei stimmungsvoller Musik zu reflektieren. "Steigen Sie der Kirche einmal aufs Dach", lautet ein Aufruf zu der Veranstaltung. Beginn ist um 19 Uhr am Eingang der Marienkirche in Königsberg (unser Bild). Spenden werden erbeten, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Foto: Archiv/Gerold Snater