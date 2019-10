Geisterfahrt auf der B 173

Als Geisterfahrerin war am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr eine 68-jährige Kulmbacherin auf der Bundesstraße 173 zwischen den Ausfahrten West und A 73 mit ihrem roten BMW Mini unterwegs. Die Frau befuhr die Bundesstraße zunächst in Richtung Süden. Kurz vor der Auffahrt auf die Autobahn hielt sie an, setzte den Blinker, wendete und fuhr in Richtung Norden zurück. An der Ausfahrt Lichtenfels-West verließ sie schließlich die Kraftfahrstraße und fuhr in unbekannte Richtung davon. Ein Zeuge hatte eine Dash-Cam im Auto und zeichnete die "Geisterfahrt" auf. Über das Kennzeichen wurde die verantwortliche Fahrerin schnell ermittelt. Sie erhält eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Verkehrsteilnehmer, die von ihr gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/95200 bei der Polizei-Inspektion Lichtenfels zu melden. pol