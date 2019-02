Geisterfahrer entkommt unerkannt

Ein Geisterfahrer war in der Nacht zum Sonntag gegen 2.45 Uhr auf der A 73 unterwegs. Ein Auto war vermutlich in Erlangen-Bruck auf die A 73 in Richtung Bamberg aufgefahren, hatte aber auf der Hauptfahrbahn gewendet und war in Richtung Fürth abgebogen. Zwischen Erlangen-Bruck und Fürth-Ronhof fuhr der Unbekannte somit auf der falschen Richtungsfahrbahn und mehrere Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen, um Unfälle zu vermeiden. Der Geisterfahrer entkam unerkannt. Es hat sich inzwischen ein Geschädigter gemeldet, der zum Täter jedoch keine Angaben machen konnte. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zu dem Falschfahrer machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 09131/760414 melden.