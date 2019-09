Glücklicherweise ohne Personen- oder Sachschaden endete die Geisterfahrt einer 65-jährigen am Samstagabend.

Gegen 20.20 Uhr befuhr die Coburgerin mit ihrem Golf die B 4 in Richtung A 73, nutzte jedoch die Fahrbahn in Richtung Bamberg und nicht wie vorgeschrieben die Fahrbahn in Richtung A73. Zum Glück kam durch die Geisterfahrt niemand zu Schaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Coburg, Neustadter Str. 1, Telefon 09561/645-210 zu melden. pol