"Geister"-Radfahrer mit 1,96 Promille

Bei Hausen ist es am Samstag zu einem Unfall zwischen zwei Radlern gekommen. Einer der Männer war erheblich betrunken als "Geisterradler" auf der falschen Seite unterwegs - in der Dunkelheit, ohne Licht. Am Samstag um 21 Uhr fuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer auf dem Radweg entlang der B 470, als ihm ein 33-jähriger Fahrradfahrer ohne Licht auf seiner Seite entgegenkam und mit ihm kollidierte. Durch den Zusammenstoß stürzten beide. Der ältere Radfahrer wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten beim Verursacher eine Alkoholisierung von 1,96 Promille fest, weshalb er sich nach erfolgter Blutentnahme nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten muss. An den Fahrrädern entstand jeweils Sachschaden von etwa 50 Euro,