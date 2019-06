Geishas, Kosaken und wilde Tiere

Musikalisch einmal um die ganze Welt haben die Kindergartenkinder von Sankt Johannes Stettfeld ihre Zuhörer beim Kindergartenfest mitgenommen. In ihrem Ausweichquartier, dem Saal des Gasthauses Strätz, traten sie in landestypischen Kostümen auf und unterhielten ihr Publikum mit Spielszenen: Mit Bauchtanz ging es in die Türkei, dann zum Kosakentanz in Moskau, zum Kirschblütenfest mit Geishas nach Japan, als Tiere nach Afrika und schließlich als Cheerleader in die USA. Dafür gab es viel Applaus. Die Vorsitzende Maria Löhlein bedankte sich beim Personal und dem Elternbeirat für die gute Vorbereitung. Wie wichtig die Kleinen sind, machten sie mit ihrem Eingangslied klar: "Wir sind die Kleinen in der Gemeinde, doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns geht's schief." Foto: Maria Egglseder