Was in der Welt passiert und was im Dorf abgeht: Das wird beim Geisfelder Faschingszug auf mobilen Bühnen kernig zusammengefasst. Wagenladungen voller aktueller Geschichten begleitet von Strohbär, Hexen und Blaskapelle starten am Faschingsdienstag um 14 Uhr am Oberen Geisberg und ziehen über die Litzendorfer Straße Richtung Dorfmitte. Wichtig: Das große Finale wird diesmal am Kirchplatz gefeiert. "Rund ums traditionelle Verbrennen des Strohbären in der Feuertonne gibt's Musikalisches und Kulinarisches wahlweise an der frischen Luft oder im Pfarrsaal", so die Organisatoren. red