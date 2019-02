Geisfeld im Zeichen der Narren

Neben seinen eigentlichen Aufgaben zählt der Geisfelder Pfarrgemeinderat zu seinen Verantwortlichkeiten auch die Ausrichtung von traditionell zwei Faschingsveranstaltungen. Zum einen steigt am heutigen Donnerstag, 21. Februar, der beliebte Seniorenfasching im Gasthof "Büttel". Beginn ist entgegen anderslautender Ankündigungen bereits um 14 Uhr.

Grund für den vorgezogenen Start ist laut Veranstalterangaben der Auftritt eines prominenten Akteurs, der unter terminlichen Zwängen stehe. Mehr dürfe nicht verraten werden, um die Spannung aufrechtzuerhalten.

Zum anderen wird in Geisfeld auch der Weiberfasching in großem Stil gefeiert. Am Donnerstag, 28. Februar, geht da ab 19 Uhr im örtlichen Pfarrsaal die Party ab. Nur Frauen können da die Schammelsdorfer Prinzengarde und andere Programmpunkte erleben. Die Livemusik wird von Ludwig Behr beigesteuert. Bei Eintritt inklusive einem Glas Sekt kommt man in den Genuss eines seit Jahren bei Einheimischen und auswärtigen Gästen beliebten Auftaktes in die letzten Tage der närrischen Zeit. red