Bereits am vergangenen Mittwochnachmittag vergaß eine Schülerin, die mit der Buslinie 906 vom ZOB in Bamberg nach Bischberg fuhr, ihren Geigenkasten im Bus. Alle Nachfragen und Recherchen verliefen negativ, so dass davon ausgegangen werden muss, dass ein Unbekannter die Geige an sich nahm.