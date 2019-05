Geige & Co. einmal ausprobieren

Für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die ein Streichinstrument erlernen möchten, bieten die Streicher-Lehrkräfte der Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach Schnupperkurse an. Für den, der sich noch unsicher ist, welches Streichinstrument er wählen möchte, eignet sich als erster Anknüpfungspunkt der Tag der offenen Tür am Sonntag, 2. Juni, zwischen 14 und 18 Uhr in den Räumen und auf dem Gelände der Musikschule. Hier können Instrumente unter Anleitung ausprobiert und Informationen erfragt werden. Die Schnupperkurse finden zwischen dem 4. Juni und 26. Juli in den Räumen der Sing- und Musikschule, Kulmbacher Straße 44, statt. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 2. Juni. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 09261/91314 und unter www.musikschule-kronach.de/schnuppern. red