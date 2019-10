Gehwegbau vor dem Zeitplan

Fünf Wochen waren veranschlagt, nach zwei Wochen sind die Gehwege entlang der Münnerstädter Hauptstraße bereits fertig. In der nächsten Woche ist der Marktplatz an der Reihe. Die Abstimmung zwischen der Firma, der Verwaltung, dem Architekturbüro und dem Gewerbeverein "Kaufhaus" Mürscht habe sehr gut geklappt, lobt Bürgermeister Helmut Blank. "Ich bin sehr erfreut, dass es so schnell ging, sagt auch Arno Reuscher vom Gewerbeverein. Jetzt könne wieder nahezu normal geparkt werden. Auch während der Arbeiten sei das Parken immer wieder ermöglicht worden.