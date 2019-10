Gehweg war schlechtes Pflaster für Radfahrer

Eine 28-jährige Frau stand am Montagnachmittag mit ihrem Kleinkind an der Hand auf der Brücke über den Wohlbach in der Oeslauer Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Fahrrad verbotswidrig auf dem Gehweg in Richtung Coburg. Gerade als dieser an der Frau vorbeifahren wollte, drehte sich diese um. Dabei stieß sie mit dem Ellenbogen gegen den Lenker des Radlers. Dieser stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei leichte Verletzungen. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Die Frau und das Kleinkind blieben unverletzt. pol