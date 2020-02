Gehweg bald besser

Im Kreuzweg in Hausen soll die Sanierung des Gehweges im Teilbereich der unbebauten Grundstücke, der schon seit mehreren Jahren gesperrt ist, beginnen. Darüber hat die Stadtverwaltung Bad Kissingen informiert. Die vorbereitenden Sanierungsarbeiten würden in diesen Tagen erledigt. Die abschließenden Asphaltierungsarbeiten finden voraussichtlich erst im März bei geeigneter Witterung statt, so die Mitteilung. Peter Borst/red