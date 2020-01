Gehring beim Erzbischof

Eine Einladung des Erzbischofs erreichte kürzlich den in Oberrodach lebenden Oswald Gehring. Aufgrund seiner ehrenamtlichen Verdienste um die Kirchengemeinschaft darf Gehring am Gründonnerstag, 9. April, als einziger Vertreter aus dem Landkreis Kronach im Dom gegen 18.30 Uhr an einer traditionellen Fußwaschung durch Erzbischof Ludwig Schick teilnehmen. mrm