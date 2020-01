Gehen oder bleiben - Was soll ich tun?

Eines Tages ist es so weit - nach Zeiten, die von Unverständnis füreinander, auch von "Kleinkrieg" und dem Gefühl der Lieblosigkeit geprägt sind, lässt sich das im Alltag aufgestaute Konfliktpotenzial nicht mehr unterdrücken. Rund um das Thema "Entscheidungshilfen in der Trennungssituation" referiert Petra Schuster, Fachanwältin für Familienrecht, am Mittwoch, 15. Januar, um 19.30 Uhr im Gasthaus Melber, Höfener Hauptstraße 18, Stegaurach-Höfen. Veranstalter ist der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV). Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Infos unter Telefon 0172/8600206 (Andreas Zeilinger), E-Mail: bamberg@isuv.de sowie unter

www.isuv.de. red