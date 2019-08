Geheimtipp: Weinfest am Rathaus

Den turbulenten Annafesttagen schließt sich auch in diesem Jahr das eher beschauliche Weinfest am Rathaus an. Seit mehr als 30 Jahren lädt der Musikverein Forchheim-Buckenhofen dazu ein, und etwa 100 Musiker und Helfer bieten ihren Gästen allerlei Köstliches für Gaumen, Augen und Ohren. So werden am Samstag, 10. August, zwischen 18 und 23 Uhr Weine des Weinguts Michael Fröhlich aus Escherndorf angeboten. Dazu gibt es Brotzeiten. Nicht zu vergessen sind die hübschen Mädchen und schneidigen Burschen der "Buckenhofener Blasmusik" mit ihrer traditionellen fränkisch-böhmischen Blasmusik. Ein kleines, aber feines Fest, das zum Geheimtipp im Forchheimer Festkalender avanciert ist! red